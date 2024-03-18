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Теннис. Александра Саснович выбыла из турнира в Майами

18 марта 2024 11:20
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Александра Саснович выбыла из борьбы в первом круге квалификации тысячника в Майами. Белорусская теннисистка проиграла Александре Крунич из Сербии со счетом 1:6, 6:7, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Александра Саснович выбыла из турнира в Майами-1

Арина Соболенко и Виктория Азаренко на этом турнире вступят в борьбу со второго круга, поскольку являются сеяными теннисистками. Во втором круге Соболенко сыграет против Паулы Бадосы либо Симоны Халеп. А Виктория Азаренко будет противостоять победительнице пары Пэйтон Стернс – Ван Яфань.

# Теннис # Александра Саснович # Арина Соболенко # Виктория Азаренко

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