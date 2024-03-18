Хоккеисты «Немана» сократили отставание в четвертьфинальной серии Кубка Президента

В этом матче гродненская команда забросила три шайбы в третьем периоде. Отличились Артем Левша, Максим Цыбин и Артем Кислый. После пятой игры счет в серии стал 3:2 в пользу «Гомеля». 18 марта в Витебске и Минске пройдут очередные поединки 1/4 финала. В противостоянии «Витебска» и «Бреста» ничья – 2:2. А вот «Металлург» имеет все шансы оформить путевку в полуфинал. В серии с «Юностью» жлобинская дружина ведет – 3:1.