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Хоккеисты «Немана» сократили отставание в четвертьфинальной серии Кубка Президента

18 марта 2024 11:10
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Гродненский «Неман» в пятом поединке серии плей-офф Кубка Президента обыграл «Гомель» и сократил отставание в четвертьфинальной серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Немана» сократили отставание в четвертьфинальной серии Кубка Президента-1

В этом матче гродненская команда забросила три шайбы в третьем периоде. Отличились Артем Левша, Максим Цыбин и Артем Кислый. После пятой игры счет в серии стал 3:2 в пользу «Гомеля». 18 марта в Витебске и Минске пройдут очередные поединки 1/4 финала. В противостоянии «Витебска» и «Бреста» ничья – 2:2. А вот «Металлург» имеет все шансы оформить путевку в полуфинал. В серии с «Юностью» жлобинская дружина ведет – 3:1.

# Хоккей Беларуси

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