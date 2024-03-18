Футбол. «Слуцк» в домашнем матче сыграл вничью с «Гомелем»

В третий игровой день первого тура чемпионата Беларуси по футболу «Шахтер» одержал победу над «Витебском» со счетом 1:0. На 23-й минуте солигорчан вывел вперед Денис Ковалевич, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В третий игровой день первого тура чемпионата Беларуси по футболу «Шахтер» одержал победу над «Витебском» со счетом 1:0. На 23-й минуте солигорчан вывел вперед Денис Ковалевич, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Горняки» могли увеличить преимущество, но на 65-й минуте Ахмеди не реализовал пенальти. «Слуцк» дома сыграл вничью с «Гомелем» – 1:1. Хозяева спасли игру на 91-й компенсированной минуте поединка, реализовав пенальти. Жодинское «Торпедо-БелАЗ» одержало минимальную победу над дзержинским «Арсеналом» благодаря голу Максима Скавыша на 67-й минуте. 2-й тур чемпионата страны стартует 29 марта.