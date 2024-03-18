Футбол. «Слуцк» в домашнем матче сыграл вничью с «Гомелем»

В третий игровой день первого тура чемпионата Беларуси по футболу «Шахтер» одержал победу над «Витебском» со счетом 1:0. На 23-й минуте солигорчан вывел вперед Денис Ковалевич, сообщили в программе «СТВ-Спорт».