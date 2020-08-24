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Волейболистки сборной Беларуси U19 обыграли соперниц из Словакии на ЧЕ

24 августа 2020 21:05
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу, составленная из игроков до 19 лет, провела второй матч на чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Волейболистки сборной Беларуси U19 обыграли соперниц из Словакии на ЧЕ-1

Дружина Ольги Пальчевской мерилась силами со сверстницами из Словакии. Белоруски не лучшим образом начали поединок, отдав стартовый сет 20:25. Но ценой неимоверных усилий смогли взять вторую партию – 26:24. Более того, в третьем отрезке уже наши волейболистки выглядели уверенными в собственных силах – 25:19. В итоге довести дело до победы не составило труда – 3:1.

Волейболистки сборной Беларуси U19 обыграли соперниц из Словакии на ЧЕ-4

Напомним, что в первом матче девушки обыграли команду Сербии – 3:2.

# Волейбол # Ольга Пальчевская # Фотофакт

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