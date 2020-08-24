Волейболистки сборной Беларуси U19 обыграли соперниц из Словакии на ЧЕ

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу, составленная из игроков до 19 лет, провела второй матч на чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Дружина Ольги Пальчевской мерилась силами со сверстницами из Словакии. Белоруски не лучшим образом начали поединок, отдав стартовый сет 20:25. Но ценой неимоверных усилий смогли взять вторую партию – 26:24. Более того, в третьем отрезке уже наши волейболистки выглядели уверенными в собственных силах – 25:19. В итоге довести дело до победы не составило труда – 3:1.