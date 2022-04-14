Белорусское дерби. В АХЛ встретились команды Максима Сушко и Алексея Протаса. Кто победил?

Белорусское дерби в АХЛ. За океаном «Лихай Вэлли» Максима Сушко экзаменовал «Херши» Алексея Протаса. Победили «Фантомс» – 2:1. Решающую шайбу забросил наш форвард, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К слову, он же был признан первой звездой матча. Был заметен на льду и Протас. В активе земляка голевая передача. Всего в послужном списке Сушко уже 16 бомбардирских балла. У Протаса – больше 20.