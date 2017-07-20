«Белорусским спортсменам поблажки не будет»: первенство Европы по городошному спорту проходит в Гродненской области

Новости Беларуси. В городки играют профессионалы. Первенство Европы по городошному спорту проходит в Гродненской области. Спортсменов из трех стран принимает Березовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Долгое время городки были народной игрой. Но со временем приобрели другой статус. Теперь в ловкости и сноровке соревнуются профессионалы.

Все жители Березовки поделились на два лагеря: одни – болеют, другие – играют. Готовились весь весенне-летний сезон. И уже демонстрируют свое мастерство в выбивании фигур на площадке. Кстати, именно здесь игровая зона соответствует всем международным стандартам.

Беларусь, Россия, Украина – представители этих стран поспорили за победу. Возраст спортсменов –до 18 лет. Но все они уже состоявшиеся профессионалы, победители и призеры соревнований международного уровня.

Дмитрий Радецкий, участник соревнований (Беларусь):

Соревнования довольно тяжелые. Будет Воронеж – очень сильная команда, Молодечно – тоже сильная. Но я в себе уверен. Я сыграю.

Юрий Гончар, участник соревнований (Украина):

Ожидаю достойной конкуренции, чтобы все показали свою лучшую игру. Чтобы было интересно не только самим спортсменам, но и зрителям. Чтобы интрига держалась до конца.

Сбить битой пушку, стрелу или коленчатый вал – такие названия носят фигуры в городошном спорте. Главное – четко выбить все конструкции за пределы площадки. Здесь и азарт, и эмоции, и строгое судейство.

Александр Кулак, главный судья соревнований, судья высшей национальной категории:

Здесь, на соревнованиях, судейская бригада практически составлена из опытных судей, мастеров спорта, людей, которые почти всю свою жизнь отдали городошному спорту. И я думаю, они не будут делать какие-то поблажки белорусским спортсменам.

Игре в городки уже около 200 лет. Народная забава со временем получила официальный статус – городки были включены в программу первых Всебелорусских спортивных игр. Сегодня во многих городах страны есть обустроенные городошные площадки.