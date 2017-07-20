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Белорус Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного челленджера в Астане

20 июля 2017 09:28
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Новости Беларуси. Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного челленджера в Астане с призовым фондом 125 тысяч долларов. Во втором круге он переиграл турка Илькеля – 6:2, 6:3. Следующий оппонент – первая ракетка турнира россиянин Евгений Донской, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А вот Ярослав Шило состязания в Астане покидает: 19 июля он проиграл хозяину кортов Михаилу Кукушкину.

Неудачно сложился этот игровой день и для нашей Александры Саснович: на турнире WTA в Бухаресте она во втором круге уступила 3-й сеяной – немке Юлии Гёргес – 6:7, 3:6.

# Теннис

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