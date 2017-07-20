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Чемпионат Европы по пятиборью в Минске: белорусы в мужской эстафете заняли 6-ю строчку во второй день соревнований

20 июля 2017 09:39
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Новости Беларуси. Второй соревновательный день чемпионата Европы по пятиборью в Минске вышел не столь удачным для хозяев, как стартовый, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Европы по пятиборью в Минске: белорусы в мужской эстафете заняли 6-ю строчку во второй день соревнований-1

Белорусы в мужской эстафете остались без медалей – лишь 6-я строчка. Фавориты – чехи – не пропустили вперед никого и завоевали титул чемпионов Европы.

Отметим, отечественные спортсмены Николай Гаяновский и Александр Повпе соревновались и между собой, лучший получил в награду участие в личном турнире.

20 июля, в третий день соревнований, участники будут бороться за места в финале в личном первенстве. Всего от страны могут принимать участие по четыре спортсмена – как у женщин, так и у мужчин.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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