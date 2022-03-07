«Цмокi-Мiнск» проиграли баскетболистам УНИКСа. Это уже 10-е поражение белорусов в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели десятое поражение в матчах Единой лиги ВТБ. На этот раз от УНИКСа, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Стоит отметить, Лига продолжила чемпионат после значительной паузы. К играм практически все команды подошли в измененных составах из-за отъезда на родину большой группы легионеров. Наставникам пришлось пригласить ряд молодых баскетболистов из фарм-клубов. Белорусская команда предсказуемо уступила лидеру Единой лиги ВТБ УНИКСу со счетом 56:98. Следующий матч подопечные Ростислава Вергуна проведут 13 марта в Минске против «Астаны».