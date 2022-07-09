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Футбол. «Энергетик-БГУ» сыграл вничью с «Гомелем»

09 июля 2022 16:26
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Новости Беларуси. «Энергетик-БГУ» в матче 14-го тура футбольного чемпионата Беларуси не смог одолеть «Гомель». Поединок завершился с ничейным счетом 0:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. «Энергетик-БГУ» сыграл вничью с «Гомелем»-1

Сейчас проходит поединок с участием лидера чемпионата – борисовского БАТЭ. На выезде борисовчане сражаются с футбольным клубом «Минск». После первого тайма счет 1:0 в пользу столичной команды.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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