Футбол. «Энергетик-БГУ» сыграл вничью с «Гомелем»

Новости Беларуси. «Энергетик-БГУ» в матче 14-го тура футбольного чемпионата Беларуси не смог одолеть «Гомель». Поединок завершился с ничейным счетом 0:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас проходит поединок с участием лидера чемпионата – борисовского БАТЭ. На выезде борисовчане сражаются с футбольным клубом «Минск». После первого тайма счет 1:0 в пользу столичной команды.