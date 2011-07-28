Белорусский легкоатлет Александр Красовский завоевал «бронзу» в Турции

Победителем стал британец Кловис Асонг (46,93 сек.), серебряным призером — немец Стеффен-Даль Тренк (48,75 сек.).
Юниорская сборная Беларуси провела на минувшей неделе два товарищеских поединка против команды Латвии. Гостевые спарринги с прибалтийской командой стали для подопечных Алексея Вергеенко, который и готовит юных талантов 93-го года рождения к важным международным матчам, очередным этапом подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы в своем возрасте.
Лидеры второго белорусского дивизиона обошлись без очковых потерь.
«Сахарники» имеют довольно именитый по белорусским меркам состав. Согласитесь, фамилии Володенков, Чумаченко, братья Маковские известны белорусским болельщикам и в дополнительных рекомендациях не нуждаются.
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