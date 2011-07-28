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Белорусский легкоатлет Александр Красовский завоевал «бронзу» в Турции

28 июля 2011 12:05
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Александр Красовский пробежал 400 метров за 48,91 секунды в финальном забеге на XI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Трабзоне (Турция).

Победителем стал британец Кловис Асонг (46,93 сек.), серебряным призером — немец Стеффен-Даль Тренк (48,75 сек.).

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