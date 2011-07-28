Белорусский легкоатлет Александр Красовский завоевал «бронзу» в Турции

Юниорские сборные Беларуси по футболу (U-19 и U-17) провели товарищеские игры с Латвией и Азербайджаном

Юниорская сборная Беларуси провела на минувшей неделе два товарищеских поединка против команды Латвии. Гостевые спарринги с прибалтийской командой стали для подопечных Алексея Вергеенко, который и готовит юных талантов 93-го года рождения к важным международным матчам, очередным этапом подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы в своем возрасте.