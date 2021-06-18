Белорусский хоккеист Олег Евенко заключил контракт со «Спартаком»

Минувший сезон Евенко провел в составе «Трактора», Олег принял участие в 43 матчах, в которых набрал два очка при показателе полезности 0. Ранее в КХЛ хоккеист также выступал за минское «Динамо». В течение карьеры защитник регулярно вызывается в состав национальной сборной Беларуси. Также стало известно, что решение завершить профессиональную карьеру принял Максим Парфеевец. В минувшем сезоне 29-летний нападающий в четвертый раз выиграл чемпионат Беларуси в составе минской «Юности», за которую выступал на протяжении восьми последних лет.