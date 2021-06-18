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Белорусский хоккеист Олег Евенко заключил контракт со «Спартаком»

18 июня 2021 21:01
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Новости Беларуси. Хоккеист Олег Евенко официально стал игроком московского «Спартака». Контракт с белорусским защитником подписан до 30 апреля 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский хоккеист Олег Евенко заключил контракт со «Спартаком»-1

Минувший сезон Евенко провел в составе «Трактора», Олег принял участие в 43 матчах, в которых набрал два очка при показателе полезности 0. Ранее в КХЛ хоккеист также выступал за минское «Динамо». В течение карьеры защитник регулярно вызывается в состав национальной сборной Беларуси. Также стало известно, что решение завершить профессиональную карьеру принял Максим Парфеевец. В минувшем сезоне 29-летний нападающий в четвертый раз выиграл чемпионат Беларуси в составе минской «Юности», за которую выступал на протяжении восьми последних лет.

# Хоккей Беларуси # Олег Евенко # Максим Парфеевец # Фотофакт

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