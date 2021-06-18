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Несвиж принимает областной этап соревнований «Кожаный мяч». На этот раз играют девушки

18 июня 2021 13:47
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Новости Беларуси. В Несвиже проходит областной этап соревнований среди детей и подростков «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба. Лучшие команды судьи выбирают целую неделю, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Несвиж принимает областной этап соревнований «Кожаный мяч». На этот раз играют девушки-1

Соревнования проходят в режиме один день – одна игра по круговой системе. На этот раз Несвиж принимает женские команды. Всего в финал вышли пять клубов. Это Смолевичский, Стародорожский, Молодечненский, Слуцкий и Столбцовский районы. Судьи отмечают, что спортивная борьба идет нешуточная.

Несвиж принимает областной этап соревнований «Кожаный мяч». На этот раз играют девушки-4

Дмитрий Рыжков, директор физкультурно-оздоровительного центра Несвижского района:
Женские игры – это непредсказуемые, можно сказать, детские игры. Один тайм выигрывает одна команда, второй тайм выигрывает вторая команда, поэтому все решится завтра, в последний день. И уже завтра будем проводить торжественное закрытие турнира с награждением победителей и призеров.

Несвиж принимает областной этап соревнований «Кожаный мяч». На этот раз играют девушки-7

Александр Субоч, тренер молодечненской футбольной команды:
Подготовка шла к турниру практический целый год. Проводились товарищеские встречи, проводилась техника обработки мяча. Девочки уже знают, какие приемы, как правильно провести разминку самостоятельно. Мы просто подсказываем, а они уже знают, какие упражнения должны делать сами.

Национальный этап «Кожаного мяча» пройдет осенью в Минске. На него отправятся лучшие команды не только из Минской области, но и из всей страны.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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