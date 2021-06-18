Сенсации не случилось. Солигорский «Шахтёр» одержал очередную победу на ЧБ

Доминирующий в высшей лиге солигорский «Шахтер» одержал очередную победу. На этот раз от «горняков» пострадал Слуцк. Хотя для «сахарных» все начиналось довольно неплохо. На перерыв после гола Альфреда лидерами уходили именно «бело-синие». Но сенсации не случилось. Во втором тайме солигорчане отгрузили в хозяйские ворота целых четыре мяча: дубль оформил Дарбо, еще по голу на свой счет записали Стасевич и Антич. В итоге – 4:1, «Шахтер» по-прежнему не потерял в чемпионате ни одного очка. «Слуцк» же остается на 12 позиции.