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Сенсации не случилось. Солигорский «Шахтёр» одержал очередную победу на ЧБ

18 июня 2021 20:55
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В чемпионате Беларуси по футболу продолжается 13-й тур. В игровой программе 18 июня два матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сенсации не случилось. Солигорский «Шахтёр» одержал очередную победу на ЧБ-1

Доминирующий в высшей лиге солигорский «Шахтер» одержал очередную победу. На этот раз от «горняков» пострадал Слуцк. Хотя для «сахарных» все начиналось довольно неплохо. На перерыв после гола Альфреда лидерами уходили именно «бело-синие». Но сенсации не случилось. Во втором тайме солигорчане отгрузили в хозяйские ворота целых четыре мяча: дубль оформил Дарбо, еще по голу на свой счет записали Стасевич и Антич. В итоге – 4:1, «Шахтер» по-прежнему не потерял в чемпионате ни одного очка. «Слуцк» же остается на 12 позиции.

# Футбол Беларуси

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