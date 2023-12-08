Белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Париже

Исполнительный комитет МОК принял решение о допуске белорусов и россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это значит, что прошедшие квалификацию спортсмены имеют право соревноваться на главном старте четырехлетия.

Выступать придется в нейтральном статусе. Получившие путевки должны строго соблюдать Олимпийскую хартию и другие документы МОК. На данном этапе речь идет о трех белорусах, которые уже выполнили все необходимые условия и квалификационные нормативы. Однако в официальном сообщении фамилии не указываются. Допуск касается исключительно индивидуальных спортсменов. Также следует отметить, что квалификация в некоторых видах спорта продолжается.