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Белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Париже

08 декабря 2023 17:43
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Исполнительный комитет МОК принял решение о допуске белорусов и россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это значит, что прошедшие квалификацию спортсмены имеют право соревноваться на главном старте четырехлетия.

Белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Париже-1

Выступать придется в нейтральном статусе. Получившие путевки должны строго соблюдать Олимпийскую хартию и другие документы МОК. На данном этапе речь идет о трех белорусах, которые уже выполнили все необходимые условия и квалификационные нормативы. Однако в официальном сообщении фамилии не указываются. Допуск касается исключительно индивидуальных спортсменов. Также следует отметить, что квалификация в некоторых видах спорта продолжается.

# Олимпиада 2024 # Фотофакт

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