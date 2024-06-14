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Белорусский гимнаст Егор Шарамков выиграл золото в вольных упражнениях на Играх БРИКС

14 июня 2024 17:28
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Белорусский гимнаст Егор Шарамков выиграл золото в вольных упражнениях на Играх БРИКС в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский гимнаст Егор Шарамков выиграл золото в вольных упражнениях на Играх БРИКС-1

Идеальная по исполнению сложная программа получила самую высокую оценку – 14 целых 933 тысячных балла. Позади остались два олимпийских чемпиона из России. Еще одну награду, бронзовую, в вольных упражнениях завоевал наш Ярослав Крутов. Также юная белоруска Елена Титовец стала бронзовым призером турнира. Она показала третий результат в упражнении на брусьях.

# Гимнастика

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