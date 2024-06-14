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Василина Хондошко: «У меня прекрасные впечатления от Игр БРИКС»

14 июня 2024 17:28
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Лидер белорусской команды по синхронному плаванию завоевала вторую награду на Играх стран БРИКС, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Василина Хондошко: «У меня прекрасные впечатления от Игр БРИКС»-1

Василина Хондошко в сольной произвольной программе под названием «Клеопатра» смогла обойти своих конкурентов и взошла на высшую ступень пьедестала. Наша спортсменка покорила судей своим артистизмом и эмоциональностью. По итогам выступления она набрала 288 целых 8 десятых балла, опередив ближайшую преследовательницу, россиянку Александру Кузнецову.

Василина Хондошко: «У меня прекрасные впечатления от Игр БРИКС»-4

Василина Хондошко, чемпионка Игр стран БРИКС по синхронному плаванию:
У меня прекрасные впечатления от Игр БРИКС, это наш основной старт сезона. Мы очень много работали и получили желаемый результат.

В произвольных упражнениях нашу страну представляли Маргарита Кирилюк и Валерия Волосач. Девушки выполнили сложную программу и завоевали серебряные медали.

# Синхронное плавание

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