Новости Беларуси. В регулярном чемпионате хоккейной экстралиги начались игры второго этапа. В его рамках команды поделились на две группы.

Теперь и лидеры, и аутсайдеры будут играть с себе подобными, не пересекаться друг с другом вплоть до весеннего плей-офф. Самой привлекательной вывеской игрового дня мог похвастать матч столичной «Юности» и жлобинского «Металлурга». Команды являются соседями по турнирной таблице, занимая третье и четвёртое места соответственно. Под занавес первого периода минчан вывел вперёд Кирющенков, но упоение хозяев своим лидерством продолжалось недолго. Через четыре минуты после первого перерыва цифры на табло выравнял Алексей Кувеко. Однако игрокам «Юности» было суждено уйти с площадки в отличном настроении и после второго периода — Якуб Черны отметился шайбой за пять секунд до сирены.

Но ближке к концу заключительной трети паритет вновь был восстановлен — большинство реализовал Михнов. Пришлось прибегнуть к овертайму, который обернулся для жлобинских гостей настоящей драмой. Они пропустили решающую шайбу за одну секунду до конца дополнительного времени. Могильщиком «Металлургов» стал Алексей Баранов.

В другом матче первой шестёрки «Шахтёр» нанес сухое поражение «Динамо-Молодечно». В битвах аутсайдеров «Витебск» катком прошёлся по «Могилёву», а «Лида»в серии буллитов выцарапала победу у «Бреста», сообщили в программе «СТВ-спорт».