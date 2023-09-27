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Белорусский форвард Даниил Бокун забросил две победные шайбы в КХЛ

27 сентября 2023 11:50
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Не только минское «Динамо» наделало шума в Континентальной хоккейной лиге. Наши легионеры не отстают от флагмана, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Во втором кряду противостоянии отличился форвард «Торпедо» Даниил Бокун.

Белорусский форвард Даниил Бокун забросил две победные шайбы в КХЛ-1

Вначале он заставил капитулировать как раз «зубров», а затем забросил и «Витязю». Причем обе шайбы оказались победными. К слову, ранее в сезоне он результативными действиями не отличался. Пополнил бомбардирский багаж форвард «Северстали» Александр Скоренов. Он принес викторию «Северстали» над ЦСКА. Забросил белорус на 16-й минуте. В послужном списке нашего земляка 4 шайбы и 3 ассиста.

# Хоккей # Даниил Бокун # Александр Скоренов # Фотофакт

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