Белорусский форвард Даниил Бокун забросил две победные шайбы в КХЛ

Не только минское «Динамо» наделало шума в Континентальной хоккейной лиге. Наши легионеры не отстают от флагмана, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Во втором кряду противостоянии отличился форвард «Торпедо» Даниил Бокун.

Вначале он заставил капитулировать как раз «зубров», а затем забросил и «Витязю». Причем обе шайбы оказались победными. К слову, ранее в сезоне он результативными действиями не отличался. Пополнил бомбардирский багаж форвард «Северстали» Александр Скоренов. Он принес викторию «Северстали» над ЦСКА. Забросил белорус на 16-й минуте. В послужном списке нашего земляка 4 шайбы и 3 ассиста.