Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ

«Зубры» ярко начали сезон, однако затем последовал спад. Оппоненты, напротив, радуют своих болельщиков стабильной игрой и сейчас являются одними из лидеров Восточной конференции. В рамках этого сезона коллективы уже встречались две недели назад. И тогда «Ак Барс» смог вырвать победу лишь в овертайме. В этот раз наши парни при поддержке родных трибун намеревались взять реванш. И у них это получилось. Итоговые цифры матча – 3:2 в пользу «Динамо». В следующий раз команда выйдет на лед 30 сентября против новичка лиги «Лады».