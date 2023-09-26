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Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ

26 сентября 2023 19:29
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает свою домашнюю серию в КХЛ. 26 сентября нашим хоккеистам вновь противостоял «Ак Барс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ-1

«Зубры» ярко начали сезон, однако затем последовал спад. Оппоненты, напротив, радуют своих болельщиков стабильной игрой и сейчас являются одними из лидеров Восточной конференции. В рамках этого сезона коллективы уже встречались две недели назад. И тогда «Ак Барс» смог вырвать победу лишь в овертайме. В этот раз наши парни при поддержке родных трибун намеревались взять реванш. И у них это получилось. Итоговые цифры матча – 3:2 в пользу «Динамо». В следующий раз команда выйдет на лед 30 сентября против новичка лиги «Лады».

# Хоккей # Фотофакт

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