Футболисты «Гомеля» обыграли БАТЭ в перенесённом матче 16 тура ЧБ

«Гомель» взял верх над БАТЭ в перенесенном матче 16-го тура чемпионата страны по футболу. Набранные очки позволили обойти конкурента в борьбе за третье место на пьедестале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый тревожный звонок для борисовского клуба прозвучал на 10-й минуте. Однако гости простили хозяев, не реализовав пенальти. Зато получилось забить с игры, даже дважды. Взятиями ворот отметились Андрей Потапенко и Денис Козловский. Только после этого БАТЭ активизировался и даже сумел отквитать один мяч. На большее времени не осталось.