Прямой эфир

Футболисты «Гомеля» обыграли БАТЭ в перенесённом матче 16 тура ЧБ

27 сентября 2023 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Гомель» взял верх над БАТЭ в перенесенном матче 16-го тура чемпионата страны по футболу. Набранные очки позволили обойти конкурента в борьбе за третье место на пьедестале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты «Гомеля» обыграли БАТЭ в перенесённом матче 16 тура ЧБ-1

Первый тревожный звонок для борисовского клуба прозвучал на 10-й минуте. Однако гости простили хозяев, не реализовав пенальти. Зато получилось забить с игры, даже дважды. Взятиями ворот отметились Андрей Потапенко и Денис Козловский. Только после этого БАТЭ активизировался и даже сумел отквитать один мяч. На большее времени не осталось.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Волейбольная «Минчанка» обыграла команду «Омичка» в 1/16 финала Кубка России
26 сентября 2023 19:32

Волейбольная «Минчанка» обыграла команду «Омичка» в 1/16 финала Кубка России

Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ
26 сентября 2023 19:29

Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ

Ксения Костенич стала победительницей международного турнира по борьбе «Медвежонок»
26 сентября 2023 15:08

Ксения Костенич стала победительницей международного турнира по борьбе «Медвежонок»