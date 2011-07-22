Белорусский десятиборец Эдуард Михан завоевал «серебро», несмотря на травму ноги

Десятиборец набрал в сумме 7894 очка, уступив лишь 2 очка немцу Яну Нобелю, ставшему победителем на чемпионате мира по легкой атлетике в Быдгоще (Польша).

Усердные тренировки Михана привели к травме ноги за 1,5 месяца до старта. После первых трех видов десятиборья она дала о себе знать.

Эдуард Михан:

Поехал туда — вообще боялся. Основная задача была выиграть до этого. А когда получил травму, думал: лишь бы попасть в тройку. И тут в каждом из десяти видов спорта как-то пошло-пошло. И на азарте уже начал забывать о ноге. И вроде все сложилось нормально. Выполнил один из видов, прошелся, все забыл, готовлюсь к следующему виду. В этом сезоне я не буду выступать, а буду готовиться к Олимпийским играм.