«Белорусский автоспорт есть и белорусские грузовики – одни из самых конкурентоспособных в мире». Всё о «Дакар-2018» – в интервью команды МАЗ

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – серебряные призеры ралли «Дакар-2018», экипаж номер 512 грузовика МАЗ в составе которого пилот, начальник команды «МАЗ-СПОРТавто» – Сергей Вязович, штурман команды «МАЗ-СПОРТавто» – Павел Гаранин и механик – Андрей Жигулин. Это действительно была одна из сложных трасс по прохождению? Сергей Вязович, пилот, начальник команды «МАЗ-СПОРТавто»:

То, что мы видели, начиная с 2012 года, эта была самая сложная трасса, умноженная, наверное, на три. Она была самая длинная по километражу. Если длина спецучастков в том году из-за погодных условий «Дакара» составляла примерно 2800 км, то в этом году – 4000 км. Время проведения осталось тоже 14 этапов, поэтому за то же время мы прошли путь практически в два раза больше. Плюс к этому вернулась опять перуанская часть. Она вся состоит только из дюны прохождения спецучастков, занимает довольно много времени.

Что было самое волнительное? Сергей Вязович:

У меня было самое трудное – психологически удержать результат. Мы много лет над этим работали, в принципе скорость нам давно позволяла ехать в группе лидеров. Но один-два этапа, неудачно сложившихся, всегда вычеркивали нас из генеральных классификаций. В этот раз один из наших экипажей под управлением Алексея Вишневского уже с третьего этапа находился на третьем месте, мы находились на четвертом. Для команды было важно, чтобы хотя бы одна машина осталась на подиуме. Очень длинный промежуток времени пилоту приходилось переживать тот момент, что мы не должны упустить. И даже имея временной гандикап в 1,5-2 часа от позади идущего грузовика, все равно это было очень тяжело. А на трассе делать свою работу мы привыкли, то есть это не составляло для меня труда.

Что поспособствовало такому результату, на ваш взгляд? Сергей Вязович:

Было много факторов, и это был не последний год. Мы все 7 лет шли семимильными шагами, догоняли команды, которые участвуют там десятилетия. Если мы берем одного из лидеров грузового зачета, Камаз-мастеру исполняется 30 лет, участие в «Дакаре» самой команды, у нас это всего лишь седьмой «Дакар». Команда у нас с 2010 года. Но нельзя сказать, что это сделали мы вот за этот год. Это все 7 лет большое количество людей, которые не попадают на экраны телевизоров, трудятся круглый год, трудятся две неделе на «Дакаре» без сна и отдыха в любых погодных условиях, чтобы мы могли сегодня сказать, что белорусская команда и белорусский автоспорт есть и белорусские грузовики – одни из самых конкурентоспособных в мире.