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Белорусских тяжелоатлетов Андрея Рыбакова, Анастасию Новикову и Марину Шкерманкову лишили олимпийских медалей

27 октября 2016 13:25
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Новости Беларуси. Белорусских спортсменов лишили олимпийских медалей. Решение принял Международный олимпийский комитет в отношении тяжелоатлетов Андрея Рыбакова, Анастасии Новиковой и Марины Шкерманковой. Очередная допинг-проба показала, что на момент участия спортсменов в играх в их организмах находились анаболические стероиды.

На Олимпиаде в Пекине в 2008 году Рыбаков получил серебро, Новикова – бронзу. Шкерманкова стала обладательницей бронзовой медали на лондонской Олимпиаде в 2012 году.

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета:
В настоящий момент санкция одна. Она наложена Международным олимпийским комитетом. Это требование вернуть медаль, диплом и значок участника Олимпийских игр. Дальнейшие санкции относятся к компетенции Международной федерации тяжелой атлетики, которая будет действовать в соответствии со своими уставными документами и собственной антидопинговой политикой. Какими будут санкции – предполагать достаточно сложно.

# Белорусские спортсмены # Анатолий Котов

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