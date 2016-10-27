Белорусских тяжелоатлетов Андрея Рыбакова, Анастасию Новикову и Марину Шкерманкову лишили олимпийских медалей

Новости Беларуси. Белорусских спортсменов лишили олимпийских медалей. Решение принял Международный олимпийский комитет в отношении тяжелоатлетов Андрея Рыбакова, Анастасии Новиковой и Марины Шкерманковой. Очередная допинг-проба показала, что на момент участия спортсменов в играх в их организмах находились анаболические стероиды.

На Олимпиаде в Пекине в 2008 году Рыбаков получил серебро, Новикова – бронзу. Шкерманкова стала обладательницей бронзовой медали на лондонской Олимпиаде в 2012 году.

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета:

В настоящий момент санкция одна. Она наложена Международным олимпийским комитетом. Это требование вернуть медаль, диплом и значок участника Олимпийских игр. Дальнейшие санкции относятся к компетенции Международной федерации тяжелой атлетики, которая будет действовать в соответствии со своими уставными документами и собственной антидопинговой политикой. Какими будут санкции – предполагать достаточно сложно.