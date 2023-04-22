Национальные федерации баскетбола Европы призвала увеличить финансовую поддержку Украины

Нейтральный статус, запрет на участие в турнирах, отмена государственной символики – все эти меры не раз принимали международные спортивные комитеты и федерации в отношении белорусских и российских атлетов. Вот и сейчас наши страны в письменном заявлении ФИБА-Европы называют агрессорами. Более того, Минск и Москву обвиняют в использовании спорта в политических целях. Хотя на самом деле этот инструмент уже давно в руках наших западных оппонентов.