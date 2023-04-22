Прямой эфир

Национальные федерации баскетбола Европы призвала увеличить финансовую поддержку Украины

22 апреля 2023 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отдельные национальные федерации баскетбола Европы призвала увеличить финансовую поддержку Украины и ее Вооруженных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неудивительно, что на фоне таких заявлений выражение «Спорт вне политики» воспринимается как плохая шутка.

Национальные федерации баскетбола Европы призвала увеличить финансовую поддержку Украины-1

Нейтральный статус, запрет на участие в турнирах, отмена государственной символики – все эти меры не раз принимали международные спортивные комитеты и федерации в отношении белорусских и российских атлетов. Вот и сейчас наши страны в письменном заявлении ФИБА-Европы называют агрессорами. Более того, Минск и Москву обвиняют в использовании спорта в политических целях. Хотя на самом деле этот инструмент уже давно в руках наших западных оппонентов.

Национальные федерации баскетбола Европы призвала увеличить финансовую поддержку Украины-4

Более того, Минск и Москву обвиняют в использовании спорта в политических целях. Хотя на самом деле этот инструмент уже давно в руках наших западных оппонентов.

# Белорусские спортсмены # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске стартовал республиканский командный турнир по шахматам «Мемориал Виктора Купрейчика»
21 апреля 2023 20:44

В Минске стартовал республиканский командный турнир по шахматам «Мемориал Виктора Купрейчика»

«Мы будем играть до конца». Главный тренер «Немана» о победе хоккеистов над «Металлургом» в Кубке Президента
21 апреля 2023 20:10

«Мы будем играть до конца». Главный тренер «Немана» о победе хоккеистов над «Металлургом» в Кубке Президента

Илья Шиманович выиграл золото чемпионата России на дистанции 50 метров брассом
21 апреля 2023 20:08

Илья Шиманович выиграл золото чемпионата России на дистанции 50 метров брассом