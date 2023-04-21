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В Минске стартовал республиканский командный турнир по шахматам «Мемориал Виктора Купрейчика»

21 апреля 2023 20:44
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Новости Беларуси. 21 апреля в Минске стартовал первый республиканский командный турнир по шахматам среди клубных команд и команд коллективов «Мемориал Виктора Купрейчика», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске стартовал республиканский командный турнир по шахматам «Мемориал Виктора Купрейчика»-1

Организаторы давно вынашивали идею возродить командные соревнования по шахматам в нашей стране, и в 2023 году это стало возможным. А для придания дополнительной ценности старт назвали в честь легендарного шахматиста и первого белорусского гроссмейстера, многократного чемпиона мира Виктора Купрейчика.

В Минске стартовал республиканский командный турнир по шахматам «Мемориал Виктора Купрейчика»-4

Владимир Гинзбург, директор турнира:
Последнее время из-за пандемии несколько лет командные турниры не проводились. Но шахматисты очень любят кроме индивидуальной игры также еще и командную игру. Поэтому Белорусская федерация шахмат возобновила командный турнир, он включен в шахматный календарь Министерства спорта. Плюс еще не надо забыть, что турнир посвящен памяти Виктора Давидовича Купрейчика, нашего прославленного гроссмейстера. Он очень популярный шахматист, совсем недавно ушел, многие участники турнира с ним играли.

В Минске стартовал республиканский командный турнир по шахматам «Мемориал Виктора Купрейчика»-7

В турнире принимают участие 18 команд практически из всех регионов Беларуси. А это более 120 игроков всех возрастов. Среди них и Максим Царук, который накануне стал чемпионом Беларуси.

В Минске стартовал республиканский командный турнир по шахматам «Мемориал Виктора Купрейчика»-10

Максим Царук, чемпион Беларуси по шахматам:
Настроение, безусловно, прекрасное после победы на чемпионате страны среди юниоров. Чувствую себя очень довольным. Правда, отдал много сил и энергии. Шахматы приносят мне удовольствие, поэтому с удовольствием сегодня пришел продолжать свои шахматные баталии. Команды собрались сильные, в том числе конкуренция на первой доске будет очень приличная. Я буду бороться, показывать свою лучшую игру, надеяться на прекрасный результат.

В Минске стартовал республиканский командный турнир по шахматам «Мемориал Виктора Купрейчика»-13

Соревнования проводятся по швейцарской системе и состоят из семи туров. А заработанные очки будут включены в рейтинг FIDE. Завершится турнир 25 апреля, тогда же и определятся победители и призеры данного старта.

# Шахматы # Максим Царук # Фотофакт

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