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«Спорт должен быть за мир». Гайдукевич о заявлении европейских федераций баскетбола о финансировании ВСУ

22 апреля 2023 17:07
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Национальные федерации баскетбола ряда стран Европы (9, если быть точным) в совместном заявлении призвали увеличить финансовую поддержку Украины и ее Вооруженных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спорт должен быть за мир». Гайдукевич о заявлении европейских федераций баскетбола о финансировании ВСУ-1

Неудивительно, что на фоне таких высказываний выражение «Спорт вне политики» воспринимается как плохая шутка. Нейтральный статус, запрет на участие в турнирах, отмена государственной символики – все эти меры не раз принимали международные спортивные федерации по отношению к белорусским и российским атлетам. Вот и сейчас наши страны в письменном заявлении, направленном в адрес ФИБА-Европа, называют агрессорами. Более того, Минск и Москву обвиняют в использовании спорта в политических целях. Хотя на самом деле этот инструмент уже давно в руках наших западных оппонентов.

«Спорт должен быть за мир». Гайдукевич о заявлении европейских федераций баскетбола о финансировании ВСУ-4

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, лидер ЛДПБ:
Грустно и больно смотреть на то, что ассоциация, которая должна пропагандировать мир и спорт, пропагандирует войну и насилие. Тысячи украинских детей умирают из-за того, что Запад развязал войну и продолжает ее поддерживать. Беларусь решительно всегда такие вещи осуждала. Мы говорили и говорим: спорт должен быть вне политики, спорт должен быть за мир.

В документе, подписанном президентами баскетбольных федераций Балтийских и Северных стран, а также Польшей, призывают не проявлять снисхождения к спортсменам из Беларуси и России, а вместо этого увеличить поддержку Украины и ее Вооруженных сил.

# Международная политика # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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