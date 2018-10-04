Драматичная победа Соболенко. Белоруска вышла в ¼ финала теннисного турнира в Пекине

Белоруска уступила в первом сете 5:7, затем горела во втором со счетом 2:5, но взяла сет на тай-брейке. А в третьей партии Соболенко просто разгромила оппонентку – 6:0! Соболенко идет дальше, и в четвертьфинале сыграет с китаянкой Ван Цян.

Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки сентября