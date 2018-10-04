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Драматичная победа Соболенко. Белоруска вышла в ¼ финала теннисного турнира в Пекине

04 октября 2018 16:59
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Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории «Премьер» в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Драматичная победа Соболенко. Белоруска вышла в ¼ финала теннисного турнира в Пекине -1

В 1/8 финала белорусская теннисистка в невероятном по драматургии поединке обыграла 8-ю ракетку планеты француженку Каролин Гарсию.

Драматичная победа Соболенко. Белоруска вышла в ¼ финала теннисного турнира в Пекине -4

Белоруска уступила в первом сете 5:7, затем горела во втором со счетом 2:5, но взяла сет на тай-брейке. А в третьей партии Соболенко просто разгромила оппонентку – 6:0! Соболенко идет дальше, и в четвертьфинале сыграет с китаянкой Ван Цян.

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# Теннис # Фотофакт

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