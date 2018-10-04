Драматичная победа Соболенко. Белоруска вышла в ¼ финала теннисного турнира в Пекине

Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории «Премьер» в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории «Премьер» в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В 1/8 финала белорусская теннисистка в невероятном по драматургии поединке обыграла 8-ю ракетку планеты француженку Каролин Гарсию.
Белоруска уступила в первом сете 5:7, затем горела во втором со счетом 2:5, но взяла сет на тай-брейке. А в третьей партии Соболенко просто разгромила оппонентку – 6:0! Соболенко идет дальше, и в четвертьфинале сыграет с китаянкой Ван Цян.
Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки сентября