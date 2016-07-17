Рио-2016. С каким настроем белорусы едут на Олимпиаду-2016?

Новости Беларуси. На неделе белорусским олимпийцам Президент передал государственный флаг. Будем надеяться, что в Бразилии он не раз поднимется в честь завоёванных нашими олимпийцами медалей. Церемония проводов национальной сборной прошла во Дворце Независимости. Первая группа белорусских атлетов отправится в Рио-де-Жанейро уже 23 июля. О спортивных надеждах в Беларуси в Бразилии сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эйфория и отчаяние, волнение и вдохновение, цель и препятствия, победа в схватке с соперником и самим собой.

Считанные дни остались до начала первой в истории Олимпиады, которая будет проходить южнее экватора. Примет ее «город-сказка, город-мечта» ­– Рио-де-Жанейро. На неделе в Минске Олимпийскую сборную торжественно проводили на Игры.

Для белорусской сборной предстоящие игры – главный экзамен четырёхлетия. Напутствуя спортсменов, Александр Лукашенко подчеркнул: государство сделало все необходимое, для того, что бы олимпийцы имели возможность спокойно подготовится и достойно выступить в Бразилии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Рио условия для состязаний будут непростыми. Может быть, тяжелыми. Уверен, вы справитесь с этим колоссальным напряжением и покажете достойный результат. Вас будут поддерживать не только близкие люди, вас будет поддерживать, за вас будет болеть вся страна.

Вы лучше других чувствуете, насколько важны ваши победы для нас, для всех белорусов. Олимпиада давно вышла за рамки личных спортивных достижений. Это большая политика и великая честь государства. Помните, что ваши высокие результаты – это позитивный имидж Беларуси и показатель её успешного развития.

На XXXI Олимпийских играх разыграют 306 комплектов медалей. Наша страна будет представлена в 25 видах спорта. Особые надежды возлагают на художественную гимнастику, тяжелую атлетику, греблю на байдарках и каноэ, шоссейные велогонки, прыжки на батуте. Причём буквально в каждом виде спорта за медали развернется яростная борьба. Именно поэтому в этом году решили отказаться от медальных планов.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Если мы будем постоянно говорить и напоминать спортсмену об обязательствах, наверное не всегда это может иметь успех. Нокаждый, кто едет на Олимпиаду, замотивирован и заинтересован достичь высоко результата и взойти на самые высокие ступеньки Олимпа.

Ровно через неделю первый самолет с белорусскими олимпийцами приземлится в аэропорту Рио-де-Жанейро. Кстати, аэропорт в этом городе – ничем не примечательный. Разве что названием. Свое имя воздушные ворота Бразилии получили вовсе не в честь политика или президента. Аэропорт назван именем композитора, автора легендарной «Босса-нова». Кстати, именно в этом стиле написан и официальный музыкальный трек предстоящих Игр.

Это одна из заключительных тренировок белорусских гимнасток на родине. Девушки сосредоточенно оттачивают каждое движение, и готовы так же страстно бороться за бразильское золото. Ежедневные тренировки по 8 часов. И одна мечта на пятерых.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, Любовь Черкашина, летит в Бразилию в качестве тренера национальной сборной по художественной гимнастике. Она готова к настоящей битве за награды. Её подопечных не пугают ни сильнейшая конкуренция, ни даже изменившийся регламент. «Художницам» придется почувствовать себя марафонцами, «бегущими» на длинные дистанции.

Любовь Черкашина, тренер национальной сборной Республики Беларусь по художественной гимнастике:

Сейчас, сразу в первый день, индивидуальные гимнастки делают четыре вида и выступают в районе 6-7 часов. Это очень сложно. И на следующий день – сразу в финалы. Будет нелегко, это 100%.

Последние домашние тренировки и у белорусских байдарочниц. Женская сборная по гребле «шлифует» мастерство на пляже Гомеля. На самом протяжённом городском пляже Беларуси в эти дни также многолюдно, как на пляжах Рио-Де-Жанейро. Да и погода максимально приближена к Бразильским условиям: четвёртый день за 30°С. В Гомеле команда пробудет ещё неделю. Затем – финальный этап подготовки в Чехии и, наконец, Рио.

Геннадий Галицкий, старший тренер сборной Беларуси по байдарке женской:

Мы готовы дать бой в Бразилии через, уже небольшие, 25 дней. С главными конкурентами мы недавно соперничали на чемпионате Европы в Москве, где были вторыми. Уступили, только на финише, венгерской сборной. Поэтому, скажем так, мы занимаем хорошую позицию для атаки на пьедестал.

А в другом полушарии, на легендарной Копакабане, идут последние приготовления к встрече олимпийцев. Правда, 17 июля олимпийский объект открыт для всех желающих и все ещё больше напоминает обычный пляж, пусть и очень большой. 4 километра в длину, в ширину – 50. Правда, он уже с особым, олимпийским колоритом. Бойкая торговля и музыка не затихает даже ночью.

Наталья Кузнецова, экскурсовод (Рио-де-Жанейро):

Весь город уже готов к предстоящим Олимпийским играм, и с открытыми объятиями ждёт своих гостей. Мы с нетерпением ждём вас, олимпийцы! Белорусская сборная, добро пожаловать в Бразилию!

Кстати, Копакабана сулит хозяевам олимпиады серьезные медальные шансы. На прошлом Чемпионате мира бразильская мужская пара победила, а бразильянки заняли весь пьедестал почета. А вот белорусские атлеты в этом виде спорта представлены не будут вовсе.

Главной сценой для открытия и закрытия планетарных соревнований станет легендарный, второй по величине в мире, футбольный стадион Маракана. За несколько дней до старта любой Олимпиады спорт, по традиции, отходит на второй план. Болельщики всеми силами стараются узнать, что же будет происходить на главном олимпийском стадионе. Но пока организатором удалось сохранить главные моменты церемонии в тайне. Основная интрига – олимпийский факел.

Под белорусским флагом в Рио выйдет сборная, в которой опыт органично сочетается с молодостью. Соотношение 30 на 70. То есть 70% спортсменов – дебютанты олимпийских игр. В этом и есть главная интрига: если от мэтров мы закономерно ждем высоких результатов, то «новички» олимпийцы способны удивлять.

Владимир Новицкий, спортивный комментатор:

Дают настоящий бой монстрам спорта, титулованным спортсменам. Не просто наступают им на пятки – оставляют позади себя. За примерами далеко ходить на надо: замечательный успех нашей Татьяны Холодович на недавнем чемпионате Европы. Нам бы, конечно, таких сюрпризов побольше.

Олимпиада – это уже давно гораздо больше, чем спорт. Настоящая фабрика достижений – медицинских, химических, психологических. Часто расхождение с пьедесталом составляет всего 2-3 сотые секунды. К тому же спорт, который должен оставаться вне политики, сегодня всё чаще сам превращается в мощный инструмент воздействия на конкурентов. Допинговые скандалы могут оставить «за бортом» олимпиады сильнейших мировых атлетов. А значит, и существенно изменить привычную расстановку сил.

Владимир Новицкий, спортивный комментатор:

Какое-то политическое давление на отдельные сборные. Для кого-то – это устранение сильных конкурентов. Для каких-то политиков ­– желание и через спорт удовлетворить свои амбиции. Честно говоря, сам понимаю, что это невозможно, чтобы спорт был вне политики. Но так бы всё-таки хотелось!

В играх XXXI Олимпиады примут участие 10,5 тысяч атлетов из 206 стран мира. За 17 дней соревнований ими будет разыграно 306 медалей в 42 спортивных дисциплинах.

Нововведением 2016 года станет добавление к уже существующим олимпийским видам спорта двух «новичков» – гольфа и регби. Первый вернется в почетный список после 112 лет отсутствия, второй – в несколько упрощенном формате – после более чем 90-летнего перерыва.

Ожидаемое количество зрителей на трибунах Олимпиады превышает 7 миллионов человек. Игры в Рио, без преувеличения, самое ожидаемое событие этого года. Круглосуточные телевизионные трансляции, буря положительных эмоций, эйфория побед, горечь поражений. И общее для всех без исключений настроение: до хрипоты «болеть» за наших.