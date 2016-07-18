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Рио-2016. Беларусь обжалует решение об отстранении наших гребцов от Олимпийских игр из-за мельдония

18 июля 2016 07:44
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Новости Беларуси. Беларусь обжалует решение Международного олимпийского комитета об отстранении нашей мужской сборной по гребле на байдарках и каноэ от участия в летних Играх в Рио-де-Жанейро. Пакет необходимых документов белорусская сторона 18 июля отправит в международный спортивный суд в Лозанне.

Напоминаем: проблемы у белорусских атлетов возникли из-за мельдония. Препарат был внесён в список запрещённых с 1 января 2016 года. Его остатки были обнаружены в крови наших гребцов. Содержание было минимальным, поэтому Всемирное антидопинговое агентство допустило их к соревнованиям.

Но последнее слово осталось за Международной федерацией каноэ. Она и приняла решение о дисквалификации. Добавлю, с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета в поддержку нашей мужской сборной уже выступили белорусские чемпионы и призеры Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дисквалификация гребцов

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