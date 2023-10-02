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Белорусские теннисисты не смогли пробиться в основную сетку турнира в Шанхае

02 октября 2023 14:56
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Два белорусских теннисиста 2 октября провели поединки в рамках квалификации на турнире категории ATP 1000 в Шанхае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские теннисисты не смогли пробиться в основную сетку турнира в Шанхае-1

Вышел на корт и Егор Герасимов. В полуфинале отбора земляк уступил азиату Ву Тун-Лину. Борьба наблюдалась только в первом сете, а во второй партии игра у Герасимова совсем не пошла. Итоговый счет – 6:4, 6:1 в пользу соперника.

Провел дуэль на данном турнире и наш Николай Голяк. Он не смог обыграть австралийца Джеймса Дакворта и уступил – 4:6, 3:6.

# Теннис # Егор Герасимов # Николай Голяк # Фотофакт

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