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Завершился 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Итоги прошедших матчей

02 октября 2023 14:45
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу завершился очередной раунд. Минское «Динамо» продолжает возглавлять турнирную таблицу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Завершился 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Итоги прошедших матчей-1

Столичная дружина минимально одолела «Гомель» – 2:1 и продлила свою серию без поражений. Теперь она насчитывает девять встреч. В трех очках от лидера находится «Неман». Он также продолжает идти без потерь. Накануне гродненский коллектив бил сильнее «Сморгони» – 3:1.

Полные результаты прошедших дуэлей:

Завершился 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Итоги прошедших матчей-4

Следующий раунд стартует 7 октября.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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