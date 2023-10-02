Завершился 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Итоги прошедших матчей

Столичная дружина минимально одолела «Гомель» – 2:1 и продлила свою серию без поражений. Теперь она насчитывает девять встреч. В трех очках от лидера находится «Неман». Он также продолжает идти без потерь. Накануне гродненский коллектив бил сильнее «Сморгони» – 3:1.

Полные результаты прошедших дуэлей: