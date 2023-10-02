Завершился 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Итоги прошедших матчей

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу завершился очередной раунд. Минское «Динамо» продолжает возглавлять турнирную таблицу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу завершился очередной раунд. Минское «Динамо» продолжает возглавлять турнирную таблицу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Столичная дружина минимально одолела «Гомель» – 2:1 и продлила свою серию без поражений. Теперь она насчитывает девять встреч. В трех очках от лидера находится «Неман». Он также продолжает идти без потерь. Накануне гродненский коллектив бил сильнее «Сморгони» – 3:1.
Полные результаты прошедших дуэлей:
Следующий раунд стартует 7 октября.