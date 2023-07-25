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Белорусские теннисисты Герасимов и Згировский вышли во второй круг турнира в Астане

25 июля 2023 11:23
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Егор Герасимов и Александр Згировский вышли во второй круг теннисного турнира категории 50 в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем для Згировского попадание во второй раунд основы челленджера – это лучший результат в карьере. Путь к успеху был тернист. Представитель Грузии Саба Пурцеладзе оказал серьезное сопротивление. Дуэль длилась почти 2,5 часа. Причем в решающем сете наш земляк уступал 3:5, затем отыграл два матчбола и в итоге победил – 3:6, 7:5, 7:5. В 1/8 финала соперником Згировского будет австриец Нил Оберляйтнер.

Белорусские теннисисты Герасимов и Згировский вышли во второй круг турнира в Астане-1

Дальше прошел и Егор Герасимов Он отправил отдыхать сына выдающегося шведа Бьерга Борга – Лео. Здесь соперничество было стандартным. Белорус уложился в две партии – 7:5, 6:4. Нужно отметить, что был повержен соперник, находящийся в мировом рейтинге выше на 500 позиций.

# Теннис # Егор Герасимов # Александр Згировский # Фотофакт

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