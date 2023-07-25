Пять белорусов пробились в полуфиналы на Кубке России по плаванию

Сразу пять человек по итогам предварительных состязаний пробились в полуфиналы. Особенно здорово выглядели Алина Змушко и Илья Шиманович. В своих заплывах они показали лучшее время. Змушко не знала равных на полтиннике брассом, а Шиманович – на дистанции вдвое длиннее.

На 50 метрах на спине у нас сразу две участницы одной второй – это Анастасия Кулешова и ее тезка Шкурдай. Сотню на спине попробует преодолеть Иван Адамчук. А вот мужская эстафета 4 по 100 вольным стилем отобралась сразу в финал. Начало медальной сессии – в 18:00.