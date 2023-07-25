Прямой эфир

Пять белорусов пробились в полуфиналы на Кубке России по плаванию

25 июля 2023 11:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские пловцы успешно выступили в утренней сессии Кубка России. Турнир начался в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пять белорусов пробились в полуфиналы на Кубке России по плаванию-1

Сразу пять человек по итогам предварительных состязаний пробились в полуфиналы. Особенно здорово выглядели Алина Змушко и Илья Шиманович. В своих заплывах они показали лучшее время. Змушко не знала равных на полтиннике брассом, а Шиманович – на дистанции вдвое длиннее.

На 50 метрах на спине у нас сразу две участницы одной второй – это Анастасия Кулешова и ее тезка Шкурдай. Сотню на спине попробует преодолеть Иван Адамчук. А вот мужская эстафета 4 по 100 вольным стилем отобралась сразу в финал. Начало медальной сессии – в 18:00.

Плавание. Результаты белорусских спортсменов на Кубке России. Читайте здесь.

# Плавание # Алина Змушко # Илья Шиманович # Анастасия Кулешова # Анастасия Шкурдай # Иван Адамчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В минском Доме футбола прошла жеребьёвка 1/8 финала Кубка Беларуси
24 июля 2023 18:31

В минском Доме футбола прошла жеребьёвка 1/8 финала Кубка Беларуси

Юлия Готовко пробилась в основную сетку теннисного турнира категории 250 в Варшаве
24 июля 2023 18:17

Юлия Готовко пробилась в основную сетку теннисного турнира категории 250 в Варшаве

«Условия реально тяжёлые». Дроздовская прокомментировала свою победу на Кубке России
24 июля 2023 14:45

«Условия реально тяжёлые». Дроздовская прокомментировала свою победу на Кубке России