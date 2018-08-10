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Белорусские танкисты вышли в финал конкурса «Танковый биатлон»

10 августа 2018 07:08
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Новости Беларуси. В третьем полуфинальном заезде белорусская команда встретилась с соперниками из Сербии, Индии и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские танкисты вышли в финал конкурса «Танковый биатлон»-1

В результате наши специалисты пришли к финишу вторыми, показав по итогам трех полуфиналов третий результат и заработав путевку в финал.

Белорусские танкисты вышли в финал конкурса «Танковый биатлон»-4

Андрей Некрашевич, начальник главного управления Вооруженных Сил Беларуси:
Это завершающая полуфинальная гонка была для нашей команды непростой, но экипажи со своей задачей справились, показав общее на данный момент третье время, опередив команду Китайской Народной Республики. Были определенные моменты, которые еще будет у нас время проанализировать, дабы не повторить эти ошибки в финале. А в целом, задачу, которая была поставлена команде, они достигли - попали в финал.

Белорусские танкисты вышли в финал конкурса «Танковый биатлон»-7

В завершающем состязании, которое пройдет 11 августа, вместе с нашей командой на старт выйдут представители России, Казахстана и Китая.

# Вооруженные силы # Андрей Некрашевич # Фотофакт

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