Белорусские танкисты вышли в финал конкурса «Танковый биатлон»

Андрей Некрашевич, начальник главного управления Вооруженных Сил Беларуси:

Это завершающая полуфинальная гонка была для нашей команды непростой, но экипажи со своей задачей справились, показав общее на данный момент третье время, опередив команду Китайской Народной Республики. Были определенные моменты, которые еще будет у нас время проанализировать, дабы не повторить эти ошибки в финале. А в целом, задачу, которая была поставлена команде, они достигли - попали в финал.