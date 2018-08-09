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Минское и брестское «Динамо» проведут первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

09 августа 2018 15:15
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» примет дома питерский «Зенит», а динамовцы Бреста будут гостить у кипрского «Аполлона». Таковы вывески сегодняшних футбольных матчей в Лиге Европы с участием белорусских клубов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское и брестское «Динамо» проведут первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы-1

Дуэль третьего квалификационного раунда минчане начнут 9 августа в 20:00 на столичном стадионе «Динамо», темпы продажи билетов обещают аншлаг. Родные трибуны и игровая практика будут на стороне хозяев. Российская же команда может похвастать отменным набором исполнителей. Соперник не из лёгких, но и с ним подопечные Сергея Гуренко готовы сражаться.

Минское и брестское «Динамо» проведут первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы-4

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Мы готовимся в свободном режиме, травмированных нет, все ребята горят желанием себя проявить. Понятно, что уровень, мастерство «Зенита» выше нашего – мы с этим не будем спорить. Но есть другие качества в футболе, которые бывают важнее мастерства.

Минское и брестское «Динамо» проведут первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы-7

Сергей Гуренко: Думаю, «Зенит» ещё не в оптимальных своих кондициях

Также в 20:00 в кипрской Никосии прозвучит стартовый свисток в поединке брестского «Динамо» и «Аполлона». Ответные матчи через неделю.

# Футбол Беларуси # Сергей Гуренко # Фотофакт

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