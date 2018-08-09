Минское и брестское «Динамо» проведут первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

Новости Беларуси. Минское «Динамо» примет дома питерский «Зенит», а динамовцы Бреста будут гостить у кипрского «Аполлона». Таковы вывески сегодняшних футбольных матчей в Лиге Европы с участием белорусских клубов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дуэль третьего квалификационного раунда минчане начнут 9 августа в 20:00 на столичном стадионе «Динамо», темпы продажи билетов обещают аншлаг. Родные трибуны и игровая практика будут на стороне хозяев. Российская же команда может похвастать отменным набором исполнителей. Соперник не из лёгких, но и с ним подопечные Сергея Гуренко готовы сражаться.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Мы готовимся в свободном режиме, травмированных нет, все ребята горят желанием себя проявить. Понятно, что уровень, мастерство «Зенита» выше нашего – мы с этим не будем спорить. Но есть другие качества в футболе, которые бывают важнее мастерства.