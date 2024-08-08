Белорусские спортсмены завоевали все медали наивысшей пробы на ЧМ по шахматам

На юниорском чемпионате мира по шахматам, который проходил в Узбекистане, белорусы смогли завоевать все медали наивысшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В копилке – 4 золота и 1 бронза. Двукратной победительницей стала Александра Тарасенко.

Также золотые награды на счету Максима Царука и Дениса Лазавика. Триумфаторы в четверг, 8 августа, вернулись на родину. В национальном аэропорту состоялась эмоциональная и теплая встреча. Под бурные аплодисменты вся команда получила цветы и поздравления. Шахматисты поделились своими впечатлениями – и о форуме, и о победах.

Александра Тарасенко, двукратная чемпионка мира по шахматам:

Было невероятно сложно на самом деле, сказался фактор везения, в какой-то степени. В рапиде я чувствовала, что выиграю. Ощущалось, что сила и контроль – побольше было. В блице уже везение было, зашкаливало просто.

Максим Царук, чемпион мира по шахматам (рапид):

Турнир, безусловно, очень сложный, все соперники мирового масштаба, известные, сильные молодые ребята. И выиграть в такой компании особенно ценно для меня. В шахматах юниоры, это как последний возраст перед абсолютной категорией. И это очень почетный титул. Конечно, было волнение, напряжения с каждым туром становилось все больше и больше, но это наша работа, нам это нравится.

Юрий Тихонов, тренер-преподаватель РЦОП по шахматам и шашкам:

Такого феноменального результата мы не ожидали, хотя, естественно, мальчики, Денис Лазавик был рейтинг-фаворитом. У девочек яркого фаворита не было, поэтому мы думали, как получится, так получится. Но неожиданно Саша Тарасенко выиграла 2 золотые медали и Варвара Полякова взяла еще бронзу.