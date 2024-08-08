Белорус Владислав Нестеров занял 5 место на соревнованиях по пятиборью «Кубок Павла Леднёва»

Участие в стартах принимают сильнейшие спортсмены из Беларуси, России и Казахстана. В четверг, 8 августа, были разыграны медали в мужском зачете. В финал вышли 6 белорусов. Но на пьедестал почета наши атлеты попасть не смогли. Лучший результат показал Владислав Нестеров, он занял 5 место. А победу одержал россиянин Петр Борщев. В пятницу станут известны победители и призеры у женщин. В финал вышли 7 белорусок.