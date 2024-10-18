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Белорусские шахматисты завоевали 2 бронзы по итогам командного ЧР по блицу

18 октября 2024 14:32
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Белорусские шахматисты выиграли 2 бронзовые награды по итогам командного чемпионата России по блицу, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусские шахматисты завоевали 2 бронзы по итогам командного ЧР по блицу-1

Отметим, что ни мужская, ни женская дружины не входили в число претендентов на пьедестал по рейтингу. Однако и те, и другие смогли одержать несколько знаковых побед. Девушки, к примеру, выиграли 7 матчей кряду. Командные награды вовсе не единственные, завоеванные в России. Ранее золотом блица обзавелась Ксения Зеленцова.

# Шахматы

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