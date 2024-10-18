2 серебряные награды завоевали белорусы на этапе Кубка мира по плаванию в Шанхае

Первый день, 3 финала, 2 серебра. В Шанхае стартовал дебютный в сезоне этап Кубка мира по плаванию на короткой воде, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Счет наградам открыла Алина Змушко. Она показала второе время на дистанции 200 метров брассом. А спустя несколько минут вице-чемпионом стал Илья Шиманович. Спортсмен преодолевал стометровку брассом. В финале на полтиннике на спине выступала Анастасия Шкурдай. В итоговом протоколе пловчиха расположилась на 7-й позиции.