Андрей Лошко отметился двумя результативными передачами в матче против «Оттавы»

В Канаде продолжает показывать класс Андрей Лошко. В матче лиги Онтарио белорус отметился двумя результативными передачами, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
В Канаде продолжает показывать класс Андрей Лошко. В матче лиги Онтарио белорус отметился двумя результативными передачами, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Это помогло «Ниагаре» взять верх в овертайме над «Оттавой» – 5:4. Наш форвард действовал в сильнейшем звене, четырежды угрожал воротам соперника и завершил поединок с показателем полезности ноль. В сезоне у Лошко 7 противостояний и 14 бомбардирских баллов.