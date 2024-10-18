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Андрей Лошко отметился двумя результативными передачами в матче против «Оттавы»

18 октября 2024 14:31
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В Канаде продолжает показывать класс Андрей Лошко. В матче лиги Онтарио белорус отметился двумя результативными передачами, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Андрей Лошко отметился двумя результативными передачами в матче против «Оттавы»-1

Это помогло «Ниагаре» взять верх в овертайме над «Оттавой» – 5:4. Наш форвард действовал в сильнейшем звене, четырежды угрожал воротам соперника и завершил поединок с показателем полезности ноль. В сезоне у Лошко 7 противостояний и 14 бомбардирских баллов.

# Хоккей # Андрей Лошко

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