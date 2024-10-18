Андрей Лошко отметился двумя результативными передачами в матче против «Оттавы»

Это помогло «Ниагаре» взять верх в овертайме над «Оттавой» – 5:4. Наш форвард действовал в сильнейшем звене, четырежды угрожал воротам соперника и завершил поединок с показателем полезности ноль. В сезоне у Лошко 7 противостояний и 14 бомбардирских баллов.