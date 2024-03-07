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Сборные Беларуси по баскетболу 3х3 взяли серебро на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи

07 марта 2024 20:03
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Белорусские баскетболисты завоевали медали на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Наши мужская и женская сборные команды 3х3 успешно добрались до финала и были отмечены серебряными наградами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Личный трофей с форума привезла Екатерина Шышлюк, она стала победительницей в розыгрыше трехочковых бросков. Кирилл Васковцов и Полина Катлинская вошли в символические тройки лучших игроков турнира.

Сборные Беларуси по баскетболу 3х3 взяли серебро на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи-1

Юные белорусы благополучно прибыли на родину, где их тепло встречали представители федерации, близкие и друзья. Данный старт можно считать проверкой сил перед такими спортивными мультифорумами как Игры БРИКС и «Игры Дружбы», которые состоятся в 2024 году.

Сборные Беларуси по баскетболу 3х3 взяли серебро на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи-4

Илья Милашевский, игрок молодежной сборной Беларуси по баскетболу 3х3:
Хочу сказать, что турнир выдался неплохим. Что отрабатывали на тренировках, почти все получилось в игре. Мы не идеальны, не роботы, чтобы выполнять на сто процентов хорошо. Будем работать, оттачивать мастерство. И постараемся на следующий турнир уже приехать за золотом.

Сборные Беларуси по баскетболу 3х3 взяли серебро на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи-7

Елизавета Шишлюк, игрок молодежной сборной Беларуси по баскетболу 3х3:
Может, из-за климата мы как-то себя чувствовали не так, поэтому тяжело было выходить, тяжело было играть, тем более ветер сильный был, тяжело было пристреляться. Тяжело было серебро достать.

Сборные Беларуси по баскетболу 3х3 взяли серебро на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи-10

Анастасия Маринина, генеральный секретарь Белорусской федерации баскетбола:
Ребята старались, и девчонки, сделать все, чтобы завоевать золотые медали. К сожалению, немножечко не удалсоь это сделать, расстроились. Но будем работать, стремиться. Почему? Потому что впереди у нас Игры стран БРИКС, «Игры Дружбы». Надо представить страну достойно. Самая главная задача – сформировать конкурентную команду к главному старту сезона.

Баскетбол 3х3 является олимпийской дисциплиной и сегодня белорусы в этом виде спорта не потерялись. Буквально через три дня наши сборные отправятся в Смоленск на финал Лиги дружбы, где у наших ребят также медальные амбиции.

# Баскетбол # Анастасия Маринина

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