Сборные Беларуси по баскетболу 3х3 взяли серебро на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи

Белорусские баскетболисты завоевали медали на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Наши мужская и женская сборные команды 3х3 успешно добрались до финала и были отмечены серебряными наградами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Личный трофей с форума привезла Екатерина Шышлюк, она стала победительницей в розыгрыше трехочковых бросков. Кирилл Васковцов и Полина Катлинская вошли в символические тройки лучших игроков турнира.

Юные белорусы благополучно прибыли на родину, где их тепло встречали представители федерации, близкие и друзья. Данный старт можно считать проверкой сил перед такими спортивными мультифорумами как Игры БРИКС и «Игры Дружбы», которые состоятся в 2024 году.

Илья Милашевский, игрок молодежной сборной Беларуси по баскетболу 3х3:

Хочу сказать, что турнир выдался неплохим. Что отрабатывали на тренировках, почти все получилось в игре. Мы не идеальны, не роботы, чтобы выполнять на сто процентов хорошо. Будем работать, оттачивать мастерство. И постараемся на следующий турнир уже приехать за золотом.

Елизавета Шишлюк, игрок молодежной сборной Беларуси по баскетболу 3х3:

Может, из-за климата мы как-то себя чувствовали не так, поэтому тяжело было выходить, тяжело было играть, тем более ветер сильный был, тяжело было пристреляться. Тяжело было серебро достать.