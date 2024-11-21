Белорусы участвуют в чемпионате России по плаванию

В России стартовал национальный чемпионат по плаванию. В утренней сессии на дорожки выходили трое белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Двое борьбу продолжат. Иван Шамшурин пробился в финал на дистанции 200 метров баттерфляем. Рассчитывать на награду сложно. В отборе земляк был предпоследним, седьмым. Привычно высокий класс продемонстрировал Илья Шиманович. Спортсмен выступит в 1/2 на сотне брассом. А вот Константин Курочкин показал скромное 21-е время на 400-метровке вольным стилем и завершил участие на этой дистанции.