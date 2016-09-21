Прямой эфир

Чемионат Европы по фигурному катанию-2019 пройдёт в Беларуси в январе

21 сентября 2016 06:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь примет чемпионат Европы по фигурному катанию.

Турнир лучших фигуристов Старого света в нашей столице пройдет в январе 2019.

Планируется, что борьба за места на пьедестале развернется на «Минск-Арене». На ближайшие два года места проведения континентального форума определены. В следующем году международные соревнования пройдут в чешском городе Острава. Эстафету принимает Москва.

Кроме столицы Беларуси на проведение состязания в 2019 претендовали хорватский Загреб, австрийский Грац, Киев и Таллин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фигурное катание

Другие новости рубрики

Все новости
Копыльские холмы: около 500 человек участвовали в забеге по бездорожью
20 сентября 2016 16:11

Копыльские холмы: около 500 человек участвовали в забеге по бездорожью

В третьем матче домашней серии чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло омскому «Авангарду»
20 сентября 2016 05:49

В третьем матче домашней серии чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло омскому «Авангарду»

Медальный звон: на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро официально завершились XV Паралимпийские игры
19 сентября 2016 16:20

Медальный звон: на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро официально завершились XV Паралимпийские игры