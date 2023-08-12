Белорусские пловцы стали обладателями 8 наград на II Играх стран СНГ

В Брестском дворце водных видов спорта продолжается турнир по плаванию. Наши атлеты стали обладателями восьми наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Брестском дворце водных видов спорта продолжается турнир по плаванию. Наши атлеты стали обладателями восьми наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские спортсмены словили бронзовую волну и вот уже который день пополняют копилку сборной наградами этого достоинства. Сегодня на индивидуальных спринтерских дистанциях лишь Генрих Тонкович завоевал серебро – он финишировал вторым на 100-метровке брассом. На этой же дистанции Данила Бохуров коснулся бортика третьим. Также бронзовые награды в активе Максима Кликушина на дистанции 200 метров баттерфляем, у Марии Пученковой на 200-метровке вольным стилем и у Лидии Христук на 100-метровке на спине.
На дистанции 1 500 метров вольным стилем представители Беларуси добыли сразу две медали – Владислав Величко занял второе место, а Егор Купрейчик финишировал третьим. И завершала программу сегодняшнего дня смешанная эстафета 4х100 метров вольным стилем. Команда Беларуси стала серебряным призером эстафетной гонки.