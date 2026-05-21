Продолжаются сражения за путевки в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

Белорусские мини-футбольные клубы продолжают сражаться за путевки в полуфинал чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Оршанский «Витэн» во втором поединке четвертьфинальной серии на выезде в упорной борьбе уступил клубу «Охрана-Динамо». Основное время матча завершилось вничью – 1:1. Оба мяча были забиты во втором тайме. Счет открыли хозяева площадки – отличился Максим Барсуков. Оршанцы не сдавались и усилиями Евгения Перемитина счет сравняли. Два дополнительных экстра-тайма победителя не выявили. В серии пенальти точнее были футболисты «Охрана-Динамо». Таким образом, счет в серии стал равным - 1:1. Полуфиналист турнира определится в решающем матче, который пройдет в Орше 24 мая.

В другом четвертьфинальном поединке Минск встретился с гомельским «БЧ». Столичная команда после первого тайма уступала – 0:2. Итоговый счет – 3:1 в пользу «БЧ». Гомельчане выиграли четвертьфинальную серию 2:0 и оформили путевку в полуфинал.