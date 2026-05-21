Кубок Белорусской федерации стрелкового спорта проходит в Минске

В эти дни в нашей столице проходит Кубок Белорусской федерации стрелкового спорта. На награды претендуют 150 участников из Беларуси, России и Узбекистана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день турнира участники разыграли четыре комплекта наград. В стрельбе из пневматической винтовки в сольных упражнениях, вид новый, пока не олимпийский, победы праздновали наши Владимир Чернов и Елена Яскевич. Из квалификации выходят 16 лучших, а после идет борьба на выбывание. В финале четырех нельзя стрелять меньше чем 10,3, в зачет идут 15 лучших выстрелов.