13 комплектов наград разыграют участники Кубка Белорусской федерации стрелкового спорта

Минск принимает международный турнир по пулевой стрельбе – Кубок федерации. На награды претендуют сильнейшие спортсмены Беларуси, России и Узбекистана, а также ближайший резерв, всего 150 участников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день в упражнении с 10 метров из пневматического пистолета весь пьедестал оказался белорусским. Золото завоевал Владислав Демеш, представляющий Минскую область, на вторую позицию взошел брестчанин Владимир Шолохов, замкнул топ-3 Евгений Зайчик из гродненского региона. Данный старт является отборочным к ряду международных соревнований.

Александр Кондаков, генеральный секретарь Белорусской федерации стрелкового спорта:

Здесь очень хороший старт для тех спортсменов, которые пока еще не допущены к международным стартам. Но они от этого сильными быть не перестали. Входят также в штатный состав команды. Вот они сейчас на этом старте выступали. Следующий международный старт – это чемпионат мира, который будет в Зуле (Германия) проходить. Один из этапов отбора к этому старту.

В новом виде программы в стрельбе из пневматической винтовки (соло) пальма первенства также у белорусов. У мужчин лучший результат показал Владимир Чернов, у женщин – Елена Яскевич. Состязания продлятся до 24 мая, всего участники разыграют 13 комплектов наград.