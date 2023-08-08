Белорусские лучники успешно провели третий состязательный день II Игр стран СНГ

Очередные медали в копилке. Пробы будут известны позже. Белорусские лучники успешно провели свой третий состязательный день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Они вышли в финал командного зачета у мужчин и женщин, а также в миксте. За золотые медали главного летнего мультифорума они сразятся 9 августа в первой половине дня с дружинами из России. Председатель Белорусской федерации стрельбы из лука Николай Марусов отметил, что свою роль сыграла поддержка болельщиков на трибуне. Спортсмены завелись и смогли показать высокие результаты.