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Белорусские лучники успешно провели третий состязательный день II Игр стран СНГ

08 августа 2023 20:14
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Очередные медали в копилке. Пробы будут известны позже. Белорусские лучники успешно провели свой третий состязательный день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские лучники успешно провели третий состязательный день II Игр стран СНГ-1

Они вышли в финал командного зачета у мужчин и женщин, а также в миксте. За золотые медали главного летнего мультифорума они сразятся 9 августа в первой половине дня с дружинами из России. Председатель Белорусской федерации стрельбы из лука Николай Марусов отметил, что свою роль сыграла поддержка болельщиков на трибуне. Спортсмены завелись и смогли показать высокие результаты.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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