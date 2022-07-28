Белорусские легкоатлеты выступают на уровне призеров чемпионата мира. Тренер сравнил результаты

Новости Беларуси. В Минске стартовал 11-й этап Белорусской легкоатлетической лиги. Открытые соревнования под названием «Призы РЦОП» проходят на базе Республиканского центра олимпийской подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего в турнире принимают участие около 300 спортсменов. На дорожки и в секторы в том числе выходят и лидеры национальной команды. Для легкоатлетов этот турнир станет заключительной проверкой сил перед главным стартом летнего сезона – чемпионатом Беларуси. Одними из первых отработали свою программу метатели молота. Александр Шиманович в заключительной попытке отправил снаряд на 77 метров 15 сантиметров. Этот результат соответствует уровню международного класса.

Александр Шиманович, победитель турнира:

Нет предела совершенству, поэтому будем работать и готовиться к чемпионату Беларуси. Осталось две с полоивной недельки отработать ошибки. И все будет хорошо. В плане результата, конечно, мы всегда стремимся максимум к рекорду мира, но это все постепенно, поэтапно. Работаем, по чуть-чуть добавляем. Всегда стараемся на чемпионате показать максимальный результат в сезоне.

Игорь Сиводедов, государственный тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике:

Буквально три недели назад, даже чуть меньше, закончился Кубок Республики Беларусь. И параллельно с ним проходил чемпионат мира в Юджине. И многие спортсмены наши порадовали хорошими результатами. И их результаты: девять человек из них попали в восьмерку сильнейших. И Татьяна Холодович по результатам этих соревнований показала второй результат – 66 метров 19 сантиметров, а чемпионат мира выиграли в 66 метров 91 сантиметров. Поэтому, если бы проводился чемпионат мира, я уверен, и Макс Недосеков, и другие ребята показали еще более высокие результаты.